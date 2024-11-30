Європейська комісія надіслала TikTok запит на інформацію відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA) у зв'язку з підозрою про вплив на президентські вибори в Румунії через цю онлайн-платформу.

Про це повідомляє сайт Єврокомісії.

“На тлі поточних виборів у Румунії Комісія просить TikTok надати більше інформації про управління ризиками маніпулювання інформацією. Зокрема, Комісія просить TikTok надати детальну інформацію про те, як (онлайн-платорма – ред.) проаналізувала і зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту”, — йдеться у повідомленні.

ЄК також просить надати інформацію про зусилля TikTok щодо залучення третіх сторін до громадського контролю над контентом та стеження за ризиками, повʼязаними з виборчими процесами.

Зазначається, що TikTok має надати запитувану інформацію до 13 грудня. На основі оцінки відповідей Єврокомісія визначить, чи будуть доцільними подальші кроки.

Нагадаємо, в Румунії 24 листопада відбулись президентські вибори, – у другий тур пройшли антизахідний та проукраїнський кандидати – Калін Георгеску і Єлена Ласконі. У першому турі переміг ультранаціоналістичний, проросійський кандидат Калін Георгеску, який проводив свою передвиборчу кампанію майже виключно в TikTok.