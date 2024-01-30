Як повідомляє Le Figaro, про це заявив Емманюель Макрон під час візиту до Швеції на спільному брифінгу зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном.

Макрон сказав, що європейські країни мають бути готовими підтримувати Україну “у довгостроковій перспективі” та компенсувати зменшення американської допомоги, якщо так станеться.