Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив про необхідність посилення європейської підтримки України, якщо Дональд Трамп, у разі перемоги на виборах, запропонує мирну угоду, яка вимагатиме фізичної присутності міжнародних сил. Членство України в НАТО залишається основною гарантією її безпеки.

Про це повідомляє Financial Times.

Міністр закордонних справ Естонії зазначив, що у випадку ініціативи Дональда Трампа щодо угоди між Києвом і Москвою Європі потрібно буде розглянути можливість відправки військових контингентів в Україну.

Він підкреслив, що реальні гарантії безпеки для країни можливі лише через інтеграцію до НАТО, однак без участі США це майже нереально.

“Якщо ми говоримо про реальні гарантії безпеки, це означає встановлення справедливого миру. Тоді йдеться про членство в НАТО. Але без США це неможливо. У такому випадку нам доведеться говорити про інші форми гарантій, зокрема про фізичну присутність військових сил на території України”, – заявив Цахкна.

Можлива перемога Трампа вже викликала хвилю обговорень серед європейських союзників України. Європа шукає способи зміцнити свою підтримку, щоб уникнути ризику зміни американської позиції. Цахкна визнав, що без участі США європейцям буде важко забезпечити дієві гарантії безпеки, особливо якщо це потребуватиме прямого втручання НАТО у протистояння з Росією.

“У Великої Британії є всі можливості й відповідальність стати лідером у зміцненні безпеки України, а Польща вже відіграє важливу роль у цих зусиллях”, – наголосив він.

Естонія, яка вже витрачає на оборону 3,4% свого ВВП, наполягає на підвищенні мінімальних оборонних витрат для членів НАТО до 2,5%. Цахкна вважає, що європейські країни мають достатньо ресурсів для цього.

“Що у нас є, так це гроші. У нас багато грошей. Я не вірю урядам, які кажуть, що не можуть просити більше у свого народу”, – додав глава МЗС Естонії.

На завершення він наголосив на стратегічному значенні України для безпеки всього європейського континенту.

“Доля України визначає майбутнє архітектури безпеки Європи. Нині Україна є першою лінією оборони НАТО”, – підсумував Цахкна.

Він також наголосив на стратегічному значенні України для безпеки всього європейського континенту.