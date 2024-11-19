Європейським країнам доведеться значно збільшити витрати на оборону, щоб протистояти російській агресії та компенсувати можливе послаблення допомоги з боку США за президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg.

Аналітики Bloomberg Intelligence прогнозують, що 15 найбільшим європейським членам НАТО, можливо, знадобиться додатково виділяти 340 мільярдів доларів на рік, піднявши загальний річний оборонний бюджет до 720 мільярдів доларів. Такий крок стане необхідним через російську агресію, потребу підтримувати Україну та протидіяти зростаючому впливу Китаю.

“Російська агресія вже спонукала зростання витрат на оборону в Європі. Однак може знадобитися більше для підтримки України, протидії широкомасштабній агресивній регіональній позиції Москви і вирішення стратегічної конкуренції з Китаєм, що поглиблюється”, – зазначив аналітик Джордж Фергюсон.

Ситуація ускладнюється тим, що промисловий потенціал Європи для переозброєння обмежений. Експерти зазначають, що для повного переоснащення регіону після тривалого недофінансування, яке розпочалося після Холодної війни, знадобиться понад 10 років.

До того ж, для швидшого реагування потрібні додаткові інвестиції у виробництво бойових танків, артилерії, бойових машин піхоти, а також у транспортні літаки та системи протидії підводним човнам.

Попри складності, Європа повинна змінити підхід до пріоритетів у бюджетах, вважають аналітики, адже загроза безпеці стала надто великою, щоб її ігнорувати.