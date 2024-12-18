Європейські країни можуть сформувати миротворчі "сили стримування" для розміщення в Україні, з чисельністю до 100 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє Reuters.

Переговори щодо розміщення миротворчих сил в Україні під керівництвом президента Франції Еммануеля Макрона перебувають на ранній стадії, але вже виникли розбіжності щодо цілей і мандату такої місії. Європейські лідери наразі зосереджені на збільшенні військової та економічної допомоги Україні і не бачать ознак готовності Володимира Путіна до переговорів.

Проте за лаштунками деякі європейські офіційні особи обмірковують можливість відправлення десятків тисяч солдатів до України для забезпечення її безпеки. Такий крок, однак, підвищить ризик конфронтації з Росією і “розтягне” європейські війська, запаси яких скоротилися через допомогу Україні.

Як повідомляють джерела, новообраний президент США Дональд Трамп виключив участь американських військ у миротворчій місії, наполягаючи на тому, що європейці повинні діяти самостійно. Це може означати розгортання європейських військ в Україні, незалежно від того, чи отримає Київ гарантії безпеки через НАТО або двосторонні угоди.

Деякі європейські країни, такі як Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія, можуть скласти основну частину таких сил. Прогнозується, що в місії може брати участь близько 40 тис. європейських військових, але за схемою ротації кількість військовослужбовців може збільшитися до 100 тис.

Нагадаємо, за словами Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, лише з початку 2024 року Росія залучила до бойових дій проти України щонайменше 100 тисяч додаткових солдатів.