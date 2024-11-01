Європейські країни наближаються до угоди з Азербайджаном для стабілізації поставок газу після завершення транзитного контракту між Росією та Україною наприкінці року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Угорські та словацькі компанії близькі до укладення контракту на постачання до 12–14 мільярдів кубометрів газу на рік від Азербайджану через українську газотранспортну систему.

Для цього угода передбачатиме своп-контракт між Азербайджаном та Росією, оскільки Азербайджан не має достатніх потужностей для самостійного покриття цих обсягів.

“Контракт дозволить Україні зберегти прибутки від транзиту, що останніми роками становили близько 800 мільйонів доларів на рік” – зазначають аналітики.

Угода стабілізує європейський ринок газу, який останнім часом демонстрував значну волатильність цін, а також посилить енергетичні зв’язки між Азербайджаном та ЄС.