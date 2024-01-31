Як повідомляє Bloomberg, через затримки у виробництві європейські партнери не встигнуть до першого березня передати Україні 1 млн боєприпасів, як обіцяли раніше.

У виданні повідомляють, що до березня Європа зможе надати близько 600 тис. боєприпасів “через постійні затримки у виробництві та побоювання щодо виснаження запасів”.