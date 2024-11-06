Європа повинна мати власну армію на випадок, якщо Сполучені Штати припинять підтримувати безпеку на континенті.

Про це заявив прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, повідомляє The Telegraph.

За словами Фрідена, європейські збройні сили мають бути сумісними з НАТО та залишатися “сильним і незамінним союзником” для США. Як варіант, він запропонував розпочати зі створення “коаліції охочих” країн ЄС.

Фріден підкреслив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало серйозним тривожним сигналом для Європи. За словами політика, якщо зараз не почати замислюватися про спільну оборону, то можна виявитися недостатньо сильними, щоб захистити себе або своїх сусідів.

З 2007 року в Європі існують бойові групи по 1500 осіб, але досі жодного разу вони не були задіяні.

“Той факт, що це не вдалося в минулому, не має бути для нас причиною не намагатися знову. Тому що світ, у якому ми живемо, змінився, як і природа загроз”, – сказав Фріден.

Він наголосив, що нинішня ситуація не забезпечує Європі “необхідного рівня безпеки”. Тому необхідно почати думати про європейську армію.