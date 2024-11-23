Акція пам'яті пройшла у Варшаві, також європейські лідери написали дописи, присвячені 91 роковинам Голодомору-геноциду 1932-1933 років, у своїх соцмережах.

Про акцію у Варшаві передає кореспондент Укрінформу.

За його інформацією, українська громада Польщі, а також акредитовані у Польщі українські та іноземні дипломати вшанували у суботу пам’ять жертв Голодомору в Україні.

Учасники скорботного заходу зібралися біля памʼятника жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років на Вольському православному кладовищі польської столиці.

Також жертв голодомору згадали у своїх дописах у соцмережах Європейські лідери. Зокрема, президент Європарламенту Роберта Мецола оприлюднила допис у соцмережі Х.

“Сьогодні Європа приєднується до народу України, щоб згадати та вшанувати мільйони жертв Голодомору”, — написала вона.

Також пост написав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

“Сьогодні ми згадуємо Голодомор — геноцид, внаслідок якого загинули понад 6 мільйонів людей в Україні у 1932–1933 роках за наказом Сталіна. Мої думки з цими трагічними подіями та з війною, що триває в Україні”, — йдеться в його дописі у соцмережі Х.

Глава МЗС Латвії Байба Браже нагадала, що її країна визнала Голодомор українців геноцидом у 2008 році.

“Росія продовжує те, що розпочала 91 рік тому – намагається стерти український народ з лиця землі. Тоді через штучний голод, сьогодні – через ракети, бомби, вбивства, зґвалтування, атаки на порти, енергетичні об’єкти”, — наголосила вона.

Міністерство закордонних справ Чехії у соцмережі Х також вшанувало пам’ять жертв Голодомору, організованого сталінським режимом.

“Український опір не зламали тоді – і російські агресори не переможуть сьогодні. Нині Україна має вірних друзів, які підтримають її усіма способами”, — заявили в МЗС країни.