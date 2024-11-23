Про акцію у Варшаві передає кореспондент Укрінформу.
Учасники скорботного заходу зібралися біля памʼятника жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років на Вольському православному кладовищі польської столиці.
Також жертв голодомору згадали у своїх дописах у соцмережах Європейські лідери. Зокрема, президент Європарламенту Роберта Мецола оприлюднила допис у соцмережі Х.
“Сьогодні Європа приєднується до народу України, щоб згадати та вшанувати мільйони жертв Голодомору”, — написала вона.
Також пост написав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
“Сьогодні ми згадуємо Голодомор — геноцид, внаслідок якого загинули понад 6 мільйонів людей в Україні у 1932–1933 роках за наказом Сталіна. Мої думки з цими трагічними подіями та з війною, що триває в Україні”, — йдеться в його дописі у соцмережі Х.
Глава МЗС Латвії Байба Браже нагадала, що її країна визнала Голодомор українців геноцидом у 2008 році.
“Росія продовжує те, що розпочала 91 рік тому – намагається стерти український народ з лиця землі. Тоді через штучний голод, сьогодні – через ракети, бомби, вбивства, зґвалтування, атаки на порти, енергетичні об’єкти”, — наголосила вона.
Міністерство закордонних справ Чехії у соцмережі Х також вшанувало пам’ять жертв Голодомору, організованого сталінським режимом.
“Український опір не зламали тоді – і російські агресори не переможуть сьогодні. Нині Україна має вірних друзів, які підтримають її усіма способами”, — заявили в МЗС країни.
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