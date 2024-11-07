Олівер Варгеї, кандидатура Угорщини на посаду комісара ЄС з охорони здоров'я та захисту тварин, єдиний з 16 номінантів, хто не отримав негайного схвалення Європейського парламенту.

Про це повідомляє Politoco.

Олівер Варгеї – угорський комісар-номінант, відповідальний за охорону здоров’я та добробут тварин, не отримав негайного схвалення від депутатів Європарламенту на засіданні у середу ввечері.

Координатори відповідальних комітетів вирішили натомість запропонувати йому другий раунд письмових запитань після триваючого три з половиною години інтерв’ю, під час якого Варгеї відбивав питання щодо прав жінок, конкурентоспроможності, добробуту тварин та його зв’язків з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

“Ми зазначаємо, що відповіді, надані паном Варгеї, не виправдали сподівань Renew Europe , тому ми доходимо висновку, що ми не можемо підтримати його номінацію на даному етапі”, – йдеться у прес-релізі Renew Europe.

Варгеї є єдиним серед 16 комісарів-номінантів, які пройшли слухання цього тижня, хто не отримав схвалення. Лише крайні праві групи та Європейські консерватори і реформісти (ECR) проголосували за угорського номінанта, повідомили два парламентських чиновники. “Зелені”, Renew Europe і Соціалісти та демократи (S&D) хотіли, щоб Варгеї пройшов другий раунд слухань, тоді як Європейська народна партія наполягала на другому раунді письмових питань – цей варіант в кінцевому підсумку і був обраний групами, розповіли три парламентських чиновники.

Зазначається, що Варгеї, який раніше очолював напрям розширення в першій Колегії комісарів Урсули фон дер Ляєн, має до понеділка надати відповіді на питання депутатів. Після цього координатори проведуть другу оцінювальну зустріч, після якої їм знадобиться дві третини більшості для ухвалення або відхилення. Якщо їм не вдасться ні відхилити, ні схвалити його, голосування передасть на розгляд всіх комітетів, де Варгеї потрібна буде проста більшість для отримання “зеленого світла”.