Про це повідомив на своїй сторінці в мережі Х (Twitter) литовський депутат Андрюс Кубілюс.
«Європейський парламент призупинив рішення про фінансування Ради ЄС через зрив поставок систем Patriot в Україну», – написав Кубілюс.
Раніше відповідну пропозицію вніс до сесійної зали бельгійський депутат Гі Верхофстадт.
«Ви всі бачите, що за останні 20 днів кількість російських атак на найбільші міста України стрімко зросла – під ударом госпіталі, електростанції, житлові будівлі. Мені видається скандальним, що Європейська Рада, кажучи, що відкриває двері для України, водночас навіть не здатна в такій терміновій ситуації вирішити питання і надіслати певну кількість протиракетних систем в Україну. Загалом є 100 таких систем. Вони просять 7, щоб захистити свої міста», – заявив у своєму виступі Верхофстадт.
Він пропонує перенести розгляд питання про фінансування інституцій Ради на наступне засідання в Страсбург.
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