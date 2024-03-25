Бельгійське головування в Євросоюзі відтермінувало заплановане на сьогодні затвердження торгової угоди з Україною на середу.

Про це повідомляє польське видання RMF FM.

За словами кореспондентки RMF FM, затвердження угоди про безмитну торгівлю з Україною відкладено до середи, 27 березня.

Стверджується, що Франція та Польща за підтримки країн, що сусідять з Україною, хочуть внести зміни до угоди, які ще більше обмежать імпорт сільськогосподарської продукції.

Відтермінування затвердження угоди пов’язане з тим, що багато країн ще не знають, як голосуватимуть, пояснило видання. Керівництво Ради ЄС вирішило залишити ще трохи часу для ухвалення остаточного рішення.

“Бельгійці поки що не планують вносити зміни до тексту угоди, оскільки, на їхню думку, це означатиме необхідність повторних переговорів із Європарламентом, що подовжить весь законодавчий процес та поставить під загрозу своєчасне узгодження угоди з Києвом“, – зазначено в публікації.

Дипломати з Франції, однак, запевняють, що відкладення угоди означає, що “переговори тривають” і що текст угоди не готовий до ухвалення.