Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту ухвалив рішення про підвищення митних тарифів на 50% для певних сільськогосподарських товарів, що імпортуються з Росії та Білорусі. Це рішення було оголошено в пресрелізі, опублікованому на офіційному сайті Європарламенту.

Депутати комітету підтримали ініціативу Єврокомісії, яка передбачає підвищення тарифів на агропродукти з цих країн, що раніше не підлягали додатковим митам. Основною метою цього кроку є зменшення залежності Євросоюзу від постачань з Росії та Білорусі.

Підвищення тарифів торкнеться таких товарів, як цукор, оцет, борошно та корми для тварин. У прийнятому документі також зазначено, що буде введено перехідний період, протягом якого мита зростуть до 430 євро за тонну продукції до 2028 року.

Очікується, що ці заходи, підтримані комітетом, суттєво зменшать імпорт відповідних товарів з Росії та Білорусі до країн ЄС, включаючи товари, які можуть бути експортовані безпосередньо або опосередковано з цих країн.

Крім того, підвищення тарифів сприятиме диверсифікації виробництва добрив у Європейському Союзі, оскільки цей сектор наразі страждає від низьких цін на імпортні продукти.

Законодавство також зобов’язує Єврокомісію контролювати можливе зростання цін, яке може негативно вплинути на внутрішній ринок та аграрний сектор ЄС, і вживати необхідних заходів для пом’якшення таких ризиків.

Пропозиція щодо підвищення тарифів буде винесена на голосування під час наступної пленарної сесії Європарламенту, запланованої на 22 травня 2025 року в Брюсселі.

Нагадаємо, що з 1 липня 2024 року в ЄС вже діють підвищені мита на російські та білоруські зернові, олійні культури та продукти з них.