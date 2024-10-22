Про це йдеться у повідомленні пресслужби Європарламенту.
Цей кредит є частиною програми макрофінансової допомоги (MFA), яку ЄС надає в рамках домовленості G7, укладеної в червні цього року. Загалом пакет G7 передбачає до 50 мільярдів доларів фінансової підтримки для України, при цьому остаточна сума від ЄС може бути менше, залежно від обсягу кредитів, наданих іншими країнами G7.
Механізм співпраці з Україною щодо кредитів передбачає використання майбутніх доходів від заморожених активів Центрального банку Росії, які перебувають в ЄС, для погашення кредиту. Отримані від ЄС кошти Київ зможе використовувати за власним розсудом.
Кредит планується надати до кінця 2025 року, проте його отримання залежатиме від виконання Україною зобов’язань щодо підтримки демократичних механізмів, прав людини та умов, прописаних у меморандумі про взаєморозуміння.
Після затвердження Європарламентом, регулювання буде ухвалено Радою ЄС і набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.
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