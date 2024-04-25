Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засуджує те, як проходили "перевибори" диктатора Путіна та закликає не вважити їх легітимними.

Про це йдеться у пресслужбі Європарламенту.

У резолюції, ухваленій у четвер 25 квітня 493 голосами, європарламентарі вважають це “фарсом” та закликають міжнародну спільноту не визнавати результати цих «виборів», оскільки вони були «ані вільними, ані чесними».

Крім того, мають бути запроваджені санкції проти тих, хто причетний до проведення цих «виборів» на тимчасово окупованих територіях України. А країни ЄС мають обмежити всі звʼязки зі злочинною владою РФ.

Парламентарі наголосили, що єдиною метою цієї імітації процесу волевиявлення було легітимізувати подальшу владу Путіна, внутрішні репресії та війну проти України.

У тексті окремо висловили жаль у зв’язку з тим, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан відступив від загальної лінії ЄС і привітав Путіна з “перемогою”.