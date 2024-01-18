Про це повідомили Reuters.

За інформацією видання, у резолюції розкритикували Орбана за те, що минулого місяця він наклав вето на надання більшої фінансової допомоги ЄС Україні, у той час, коли рф веде повномасштабну війну проти українського народу.

Також, як наголошують журналісти, у резолюції висловлено заклик до ще одного кроку в процедурі забезпечення верховенства права, що зрештою може призвести до призупинення голосування Угорщини в ЄС.

Відповідний механізм покарання визначений за Статтею 7 загальних положень Договору про Євросоюз.