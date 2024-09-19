Депутати Європарламенту підтримали резолюцію, що закликає продовжити надання військової допомоги Україні та скасувати обмеження на використання західної зброї для ударів по російській території.

Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання.

Резолюцію підтримали 425 депутатів. У документі Європарламент визнає, що без зняття обмежень на застосування зброї Україна не може повністю реалізувати своє право на самооборону та залишається вразливою до атак на мирних громадян і критичну інфраструктуру, цитує «Радіо Свобода».

Країни ЄС також закликали виконати свої обіцянки щодо поставок мільйона боєприпасів Україні, а також передати ракети Taurus і інше озброєння.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук привітав це рішення Європарламенту, наголосивши, що воно відображає «чітку позицію стосовно того, що потрібно Україні для досягнення перемоги».