Європейська федерація журналістів (EFJ) у межах проєкту Швидкого реагування на свободу ЗМІ (MFRR) вимагає переглянути формат телемарафону "Єдині новини" та розглянути повне закриття проєкту.

Про це йдеться на сайті Європейської федерації журналістів.

Поьвідомляється, що організація стурбована різким погіршенням рівня довіри між чиновниками та незалежними українськими ЗМІ.

Експерти EFJ наголосили, що Україна має створити системні гарантії, аби запобігти контролю медійників з боку Служби безпеки України. Також згадали і про стеження СБУ за журналістами Bihus.Info, журналістом Євгеном Шульгатом зі Слідство.Info та спроби залякування журналіста-розслідувача “Наші гроші” Юрія Ніколова групою невідомих.

“Той факт, що кілька головних телеканалів України продовжують вести спільні випуски новин 24 години на добу, серйозно знижує кількість та якість інформації, яку отримують українські глядачі. У результаті дані показали, що за останній рік глядачі телемарафону помітно впали, а українці звернулися до анонімних Telegram-каналів, щоб почитати те, що сприймається як “справжні” новини”, – йдеться у повідомленні Європейської федерації журналістів.

За словами EFJ, джерела, якими користуються анонімні канали Telegram, часто неможливо визначити, як і їхніх спонсорів.

“Цей відхід від ЗМІ створює серйозну загрозу інформаційній безпеці України, оскільки політична програма анонімних каналів зазвичай залишається невідомою. Крім того, Telegram має відносно м’яку політику щодо ненависті та іншого проблемного та маніпулятивного контенту”, — додали у федерації.