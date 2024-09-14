Це має вирішальне значення для забезпечення кредиту G7 для України у 50 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів ЄС.

Країни Групи семи хочуть бути впевненими, що санкції ЄС щодо російських активів не скасують. Наразі санкції продовжуються кожні 6 місяців за одноголосним рішенням, однак Угорщина раніше затримувала ухвалення рішень.

Варіанти, представлені послам ЄС 13 вересня, включають:

1. Заморожування активів на 5 років із переглядом кожні 12 місяців (рішення кваліфікованою більшістю).

2. Продовження заморожування кожні 36 місяців (рішення одноголосно).

3. Продовження санкцій на 36 місяців, замість поточних 6.

З початку вторгнення були заморожені активи Банку Росії на суму 260 млрд євро, з яких 191 млрд євро утримуються компанією Euroclear. У липні 2024 року G7 та ЄС домовилися використати відсотки від цих активів для надання Україні 50 мільярдів доларів.