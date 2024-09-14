Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів ЄС.
Країни Групи семи хочуть бути впевненими, що санкції ЄС щодо російських активів не скасують. Наразі санкції продовжуються кожні 6 місяців за одноголосним рішенням, однак Угорщина раніше затримувала ухвалення рішень.
Варіанти, представлені послам ЄС 13 вересня, включають:
1. Заморожування активів на 5 років із переглядом кожні 12 місяців (рішення кваліфікованою більшістю).
2. Продовження заморожування кожні 36 місяців (рішення одноголосно).
3. Продовження санкцій на 36 місяців, замість поточних 6.
З початку вторгнення були заморожені активи Банку Росії на суму 260 млрд євро, з яких 191 млрд євро утримуються компанією Euroclear. У липні 2024 року G7 та ЄС домовилися використати відсотки від цих активів для надання Україні 50 мільярдів доларів.
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