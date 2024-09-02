Європейські інвестиційні фонди більш ніж удвічі збільшили вкладення в акції компаній оборонного сектора після початку російського вторгнення в Україну. Це зростання обумовлене закликами урядів створити потужну оборонно-промислову базу.

Як повідомляє Financial Times, згідно з даними Morningstar Direct, приблизно третина європейських фондів, що спеціалізуються на екологічних, соціальних і управлінських питаннях (ESG-фонди), інвестувала в оборонний сектор 7,7 млрд євро, що значно більше порівняно з 3,2 млрд євро на початку 2022 року.

Зазначається, що зростання інвестицій також частково пов’язане зі зростанням цін на акції оборонних компаній після повномасштабного вторгнення в Україну.

Бойові дії в Україні спровокували дискусію про те, чи можна розглядати оборонні компанії як об’єкт для ESG – інвестицій. Так, аналіз показує, що кількість європейських ESG-фондів, які володіють понад 5% акцій аерокосмічних та оборонних компаній, збільшилась з 22 до 66 за останні два роки. Частка активів у цих секторах все ще невелика. Однак оборонний сектор дедалі частіше розглядається інвесторами як досить привабливий, зазначає видання.

Крім того, політики у Великій Британії та Європі продовжують підштовхувати інвесторів і надалі підтримувати оборонний сектор.

Зазначається, що індекс оборонної промисловості MSCI Europe зріс в 1,8 раза з початку 2022 року, що підвищило привабливість цього сектору. Також зазначається, що інвестиції в оборонний сектор ростуть не тільки в Європі. У США вартість інвестицій ESG-фондів в аерокосмічну та оборонну галузі зросла до 1,2 млрд євро у другому кварталі 2024 року порівняно з 779 млн євро у другому кварталі 2022 року.