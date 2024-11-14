Європейські лідери звернулися до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням надати Україні більше зброї та артилерії, а також ввести додаткові санкції проти Росії до інавгурації новобраного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Європейські лідери закликають США обмежити можливість Росії купувати заборонені технології, що використовуються в зброї, і накласти санкції на ключові джерела доходів Кремля. За даними джерел, частина запитів мала неформальний характер.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який відвідав Брюссель, запевнив союзників по НАТО та ЄС у тому, що США посилять зусилля щодо допомоги Україні до інавгурації Трампа. Він також зазначив, що “кожен долар, який є в нашому розпорядженні, використаємо швидко”.

Йшлося про гроші, боєприпаси, зброю, які здебільшого походять із пакета в 61 мільярд доларів, ухваленого Конгресом США на початку цього року. Однак постачання деяких видів зброї може тривати багато місяців і розтягнутися на період перебування Байдена на посаді.

Окрім цього, США готуються ввести нові санкції проти російського нафтового флоту та Північної Кореї, яка надає підтримку Москві.

Європейці посилюють зусилля щодо захисту своїх інтересів, особливо коли йдеться про війну в Україні, перш ніж Трамп стане президентом США, оскільки він неодноразово повторював, що хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів.

“Наступні кілька тижнів будуть вирішальними для того, щоб Україна зайняла сильну позицію”, — сказав співзасновник і директор аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин Марк Леонард.

Він сказав, що угода Трампа “може спробувати заморозити конфлікт на лінії, де Росія зараз окупує 20% території України”.