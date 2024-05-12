Кошти отримають два українські банки, які згодом нададуть їх суб’єктам малого і середнього бізнесу у рамках державних програм пільгового кредитування.

Про це написав голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що Європейський інвестиційний банк є одним з найнадійніших партнерів України, який попри повномасштабну війну не тільки не припинив, але й посилив свою діяльність в нашій країні, яка й до того була дуже активною.

За даними Гетманцева, на 1 травня загальний обсяг виділених ЄІБ фінансових ресурсів в Україні складає понад 7,5 млрд євро (йдеться про проєкти й у державному, і у приватному секторах). Нині загальний портфель банку у державному секторі – 25 проєктів загальним обсягом 5,2 млрд євро, у тому числі на стадії реалізації — 23 проєкти на 4,8 млрд євро, з яких вибрано на 1 травня понад 2,8 млрд євро.

“Для нас одним з першочергових завдань є забезпечення стимулювання відновлення економіки. Попри величезні кошти, які нині виділяються на сектор безпеки й оборони, уряд зміг спрямувати на програми підтримки економіки понад 45 млрд гривень”, — зауважив голова комітету ВР.

Гетманцев наголосив, що державні програми “Доступні кредити 5-7-9%”, єРобота, єВідновлення та інші є надзвичайно важливими для підтримання темпів економічного зростання. Він висловив вдячність усім наших міжнародним партнерам, які допомагають фінансувати програми стимулювання економіки.