Міністерство енергетики відреагувало на плани росіян вдарити по ядерних об'єктах України.

Про це йдеться на сторінці Міністерства енергетики України в Telegram.

“Атаки Росії на критичні для АЕС підстанції загрожують радіаційній безпеці всього європейського континенту”, – написано у повідомленні.

У зв’язку з Міненерго закликало МАГАТЕ пришвидшити розгортання моніторингових місій на ключові для функціонування АЕС підстанції.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що за даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики України напередодні зими. Зокрема, мова йде про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.