Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля, отримані кошти будуть спрямовані на:
- забезпечення безплатного харчування для учнів 1–4 класів;
- відновлення інфраструктури;
- підтримку стабільного виробництва сільськогосподарської продукції.
Цей транш є другим у межах Угоди між Україною та ЄС про підтримку швидкого відновлення. Загальна сума фінансової допомоги за цією угодою становить 300 мільйонів євро.
“Дякуємо країнам та інституціям ЄС за важливу підтримку відбудови нашої країни, допомогу бізнесу та в забезпечені комфортних умов життя для українців”, — наголосив прем’єр-міністр.
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