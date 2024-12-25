Україна отримала черговий транш від Європейського Союзу в розмірі 150 мільйонів євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, отримані кошти будуть спрямовані на:

забезпечення безплатного харчування для учнів 1–4 класів;

відновлення інфраструктури;

підтримку стабільного виробництва сільськогосподарської продукції.

Цей транш є другим у межах Угоди між Україною та ЄС про підтримку швидкого відновлення. Загальна сума фінансової допомоги за цією угодою становить 300 мільйонів євро.