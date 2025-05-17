Європейські лідери наразі не розглядають можливість розміщення військ в Україні, оскільки їхня увага зосереджена на досягненні безумовного припинення вогню з боку Росії. Таку заяву зробили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Вони підкреслили, що першочерговим завданням є завершення бойових дій та забезпечення миру.

Мерц зазначив, що наступним кроком має стати визначення формату мирних переговорів і гарантій безпеки для України, хоча наразі це виглядає складним завданням. «Ми далекі від обговорення військових дій. Наші пріоритети – це припинення вогню та зупинка вбивств», – підкреслив він.

На саміті в Албанії лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Вони також провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, який пообіцяв обговорити ситуацію з Володимиром Путіним.

Джорджія Мелоні, яка не брала участі в зустрічі, висловила готовність Італії підтримати будь-які міжнародні ініціативи для припинення війни, але застерегла від можливих розколів у західному таборі. «Єдність Заходу була нашою силою з самого початку, і важливо зберегти її», – зазначила вона.

У той же час Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій проти Росії. Мерц зауважив, що переговори в Стамбулі між українською та російською сторонами не виправдали очікувань, хоча продемонстрували готовність до подальших контактів. «Переговори в Стамбулі не принесли бажаних результатів, незважаючи на конструктивну позицію українських представників», – додав він.

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер раніше висловлював готовність до участі миротворчих сил, але лише за наявності гарантій з боку США. Росія, в свою чергу, категорично проти присутності військових НАТО в Україні.

16 травня в Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії за участі представників Туреччини. Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров, а російську – Володимир Мединський, який вже брав участь у попередніх переговорах.

Після зустрічі Умєров повідомив, що обговорювалися питання обміну полоненими та припинення вогню. Делегації досягли домовленості про обмін у форматі 1000 на 1000, і Україна працює над деталями цього процесу, який може відбутися найближчим часом.

За день до цього в Стамбулі пройшли тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини. Президент Зеленський, який зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, назвав рівень російської делегації «бутафорським», але, з поваги до Трампа та Ердогана, направив свою делегацію до Стамбула. Він підкреслив, що майбутні зустрічі мають проходити за участі турецьких та американських представників.

Раніше Зеленський висловлював готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі, але Кремль підтвердив, що Путін не братиме участі в цих переговорах.