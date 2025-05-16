Європейський Союз активно працює над впровадженням 18-го пакету санкцій проти Росії у відповідь на її агресію в Україні. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 16 травня під час саміту Європейської політичної спільноти в Албанії.

Фон дер Ляєн підкреслила, що настав час посилити тиск на Росію, поки президент Путін не буде готовий до мирних переговорів. «Саме тому ми розробляємо новий пакет санкцій», – зазначила вона.

Заплановані санкції включатимуть обмеження на трубопроводи «Північний потік-1» та «Північний потік-2», розширення списку суден, що належать до тіньового флоту, зниження стелі цін на нафту, а також посилення заходів проти фінансового сектору Росії.

Шостий саміт Європейської політичної спільноти проходить 16 травня в Тирані, Албанія. Це перший захід такого формату, що відбувається в регіоні Західних Балкан, що підкреслює зростаючу роль Албанії в європейських справах. У саміті беруть участь 47 лідерів держав і урядів, включаючи представників країн ЄС, Великої Британії, України, Туреччини та держав Західних Балкан. Організаторами заходу є президент Європейської ради Антоніу Кошта та прем’єр-міністр Албанії Еді Рама.

Серед ключових тем саміту – безпека в Європі, демократична стійкість, війна Росії проти України, економічна безпека та конкурентоспроможність, а також питання мобільності та можливостей для молоді. Програма включає пленарне засідання та три тематичні круглі столи.

14 травня посли Європейського Союзу вже схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії, а остаточне затвердження заплановане на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 20 травня.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року міжнародна спільнота запровадила безпрецедентні санкції, спрямовані на ізоляцію Росії, підрив її економіки та змушення до припинення агресивних дій.

Серед основних видів санкцій – економічні обмеження на торгівлю, заборона експорту та імпорту певних товарів і технологій, фінансові заходи, такі як замороження активів та обмеження доступу до міжнародних фінансових систем, політичні санкції, включаючи дипломатичні бойкоти, технологічні обмеження на доступ до високих технологій, а також енергетичні санкції, що обмежують експорт енергоносіїв з Росії.

На сьогоднішній день Європейський Союз вже запровадив 16 пакетів санкцій проти Росії та її союзників, і робота над 18-м пакетом триває.