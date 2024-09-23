Після закінчення війни в Україні виникне потреба переосмислити відносини з Росією, а також необхідне буде подумати про нову форму організації Європи.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.

“Нам доведеться подумати про нову форму організації Європи й переосмислити наші відносини з Росією після війни в Україні”, — сказав він.

Макрон пропонує уявити майбутнє Європи в новому світлі та реальності, що потребує побудови нового міжнародного порядку.

На його думку, це є “найбільшим викликом сьогодення, оскільки наш сьогоднішній порядок є неповним і несправедливим”.

“Неповний тому, що він був задуманий наприкінці Другої світової війни, а тому не мав у своєму серці тих проблем, які згодом з’явилися і стали домінувати”, — пояснив лідер Франції.

Макрон наголосив, що “більшість країн світу, зокрема і найгустонаселеніші, не існували, коли розподілялися впливи”, і саме тому сучасний міжнародний порядок “заблокований”.

“Нам потрібен порядок, в якому одна країна не може блокувати іншу, де країни мають гідне представництво, тому важливо, щоб це відбувалося в набагато більш справедливих структурах, таких як ООН, Світовий банк або Міжнародний валютний фонд”, — додав він та пообіцяв порушити це питання наступного тижня в ООН.