Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується надання допомоги Україні зброєю, ми наразі незадоволені рівнем такої підтримки від країн ЄС. Ми засмучені тим, що досі діють обмеження на використання наданої Україні зброї по території РФ. Тому для нас набагато логічніше, щоб Україна мала змогу завдавати дальні удари по військових об’єктах РФ, аніж виснажувала свої системи ППО, а ми продовжували надавати їй все більше цих систем Краще дозволити Україні бити вглиб Росії», – сказав євродепутат.

Депутат зауважив, що працює у Європарламенті понад 25 років і завжди підтримував суверенність та демократичні процеси в Україні.

«Так само ми продовжували підтримку європейського курсу України і після приходу до влади Президента Зеленського. Паралельно у Європейському парламенті ще з 2021 року говорилося про наміри Росії щодо вторгнення в Україну, ми попереджали про небезпеку. Ми просували ідею запровадження випереджувальних санкцій проти РФ та надання військової допомоги для України. А після початку повномасштабного російського вторгнення ми всі наполягали на повноцінному членстві України в Європейському Союзі, і таким чином зараз є рішення про кандидатство у члени ЄС», – додав Міхаель Ґалер.

За його словами, незважаючи на наявність у країнах Західної Європи проросійських сил, більшість європейських політиків свідомі, що в Україні наразі триває боротьба між диктаторством та свободою, між жорстокістю та миром.