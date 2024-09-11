Європейський Союз протягом двох років готувався до завершення угоди щодо транзиту російського газу через Україну.

Про це розповіла європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Вона підкреслила, що ЄС «повністю відданий» поступовому відходу від використання російського газу, при цьому зберігаючи енергетичну безпеку Європи.

За словами Сімсон, залежність ЄС від російського газу зменшилася з 45% у 2021 році до 15% минулого року. Якщо раніше Євросоюз імпортував близько 150 мільярдів кубометрів газу щороку, то нині ці обсяги скоротилися до менше ніж 50 мільярдів.

Держави-члени ЄС готувалися до закінчення угоди про транзит російського газу через Україну, яка завершується в грудні.

Також Сімсон зазначила, що вже в серпні газосховища країн ЄС були заповнені на 90%. Вона додала, що між 2022 і 2024 роками європейські країни скоротили споживання газу на 18%, перевищивши спочатку заплановані цілі.