Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Новий пакет санкцій ЄС проти Ірану спрямований на десятки фізичних та юридичних осіб. Він охопить машинобудівні, металургійні та авіаційні компанії.
Очікується, що рішення щодо цих обмежень буде прийняте до саміту лідерів ЄС у Брюсселі наприкінці жовтня. Ці санкції стануть першою офіційною відповіддю на постачання Іраном балістичних ракет до Росії.
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