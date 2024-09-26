У Нью-Йорку відбулася зустріч у форматі «Групи семи» + Україна, під час якої понад 30 країн і Європейський Союз ухвалили Спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України.

Про це повідомили в Офісі президента.

Головні пункти декларації:

всебічне сприяння відбудові України на її шляху до членства в ЄС;

координація підтримки через Українську платформу донорів;

надання до кінця року додаткової фінансової підтримки на суму близько 50 мільярдів доларів коштом доходів від заморожених російських активів, частину яких спрямують на оборонні потреби.

Як наголосили в Офісі президента, підписанти чітко заявили, що завдяки колективній підтримці української реконструкції та відновлення вони забезпечать, щоб росія не змогла досягти своїх цілей, а також зроблять усе, щоб після закінчення війни Україна мала стійку до російських загроз економіку.

Президент США Джо Байден наголосив на тому, що цю декларацію оприлюднюють, щоб засвідчити підтримку України зараз і в майбутньому.

«Я сповнений рішучості забезпечити, щоб Україна мала те, що їй потрібно для перемоги та боротьби за своє виживання. Завтра я оголошу низку дій для прискорення підтримки українських військових», — заявив Байден.

За його словами, на відбудову країни працюватимуть доходи від заморожених російських активів.

Водночас президент України Володимир Зеленський зазначив, що це спільне зобов’язання сприятиме відновленню України. Воно передбачає координацію відповідних зусиль через Українську платформу донорів.