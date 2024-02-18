Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Європейський Союз повинен розробити план випуску єврооблігацій на суму 100 мільярдів євро для розвитку і стимулювання власної оборонної промисловості.

Про це Кая Каллас сказала у коментарі Bloomberg на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Вона пояснила, що наступний склад Європейської комісії, який буде обраний у червні цього року, має дотримуватись такого ж єдиного підходу до сфери безпеки, яку продемонстрував чинний, коли боровся з пандемією COVID-19.

“Ми наразі знаходимося в тому місці, де нам потрібно більше інвестувати й (вивчати – ред.), що ми можемо зробити разом, тому що облігацій, які випускаються окремими країнами індивідуально, занадто мало, щоб їх можна було масштабувати. Єврозобов’язання можуть мати більший вплив”, — сказала Каллас.

Видання пише, що ідею естонської прем’єрки щодо євробондів також підтримали президент Франції Еммануель Макрон і президент Європейської ради Шарль Мішель, а більш ощадливі країни, такі як Нідерланди та Німеччина, швидше за все, будуть менш зацікавлені у цьому.

Каллас додала, що після зустрічі з американськими законодавцями в Мюнхені, вона “оптимістично налаштована” щодо того, що Конгрес США може домовитись про фінансування для України.

“Мені здається, що, перебуваючи тут, вони, можливо, краще розуміють, що поставлено на карту”, — сказала вона.

Серед іншого, очільниця уряду Естонії підкреслила, що є інші, більш негайні кроки, які має зробити Євросоюз, щоб допомогти Україні. Йдеться про зосередження на розвитку промисловості та забезпечення довгострокових контрактів на постачання, а також пошуків запасів зброї у світі, щоб викупити її та передати Україні.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що ЄС має підтримувати Київ економічно, а також визначити безпекові зобов’язання перед Україною та зміцнювати оборонні спроможності, оскільки РФ готується до тривалого протистояння з НАТО.