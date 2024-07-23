Європейський Союз погодив надання «Укрзалізниці» 43 мільйонів євро для євроінтеграційних проєктів.

Про це йдеться на сайті «Укрзалізниці».

Кошти надійдуть у межах програми ЄС «Механізм „Сполучення Європи“ (CEF). Вона передбачає вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії 1435 мм для підвищення сумісності та пропускної спроможності залізничної інфраструктури.

За 43 млн євро планується:

відреконструювати споруди залізниці з впровадженням колії 1435 мм на ділянці Чоп — Львів;

запроєктувати реконструкцію споруд залізниці з будівництвом колії 1435 мм та електрифікацією на ділянці Львів — Чернівці — Вадул-Сірет — Держкордон;

розробити реконструкцію Львівського залізничного вузла перспективою розширення залізничної мережі колії шириною 1435 мм транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) на території України;

спроєктувати та побудувати колії 1435 мм з електрифікацією на дільниці Павлове-2/Матьовце — Ужгород;

електрифікувати колію 1435 мм на ділянці Чоп — Ужгород.

CEF — фонд ЄС, створений у 2014 році для інвестицій у транспортні, енергетичні, цифрові та телекомунікаційні проєкти. Зокрема, це основний інструмент для фінансування розвитку Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T). Загальний бюджет фонду — 85,91 млн євро.