Європейська рада не визнала переобрання президентом Венесуели Ніколаса Мадуро і закликала провести незалежну перевірку результатів виборів.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Європейської ради.

У неділю, 28 липня, у Венесуелі відбулися президентські вибори. Про перемогу на них заявив і чинний президент Ніколас Мадуро, і головний опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес. У країні розпочалися мітинги прихильників опозиції, які вважають, що влада сфальсифікувала результати виборів.

В Європейській раді із посиланням на звіти міжнародних місій із спостереження за виборами заявили, що президентські вибори у Венесуелі 28 липня не відповідали міжнародним стандартам чесності виборів.

Там зазначили, що, оскільки Національна виборча рада Венесуели (CNE) ще не опублікувала офіційні протоколи голосування на виборчих дільницях, оприлюднені 2 серпня результати виборів не можуть бути визнаними через відсутність доказів.

У Європейській раді наголосили, що будь-яка спроба затримати повну публікацію офіційних протоколів голосування лише поставить під сумнів достовірність офіційно оприлюднених результатів.

Водночас копії протоколів голосування, опублікованих опозицією та перевірених кількома незалежними організаціями, свідчать, що Едмундо Гонсалес переміг на президентських виборах зі значним відривом, йдеться у пресрелізі.

«Таким чином, Європейський Союз закликає до подальшої незалежної перевірки виборчих протоколів, за можливості, із допомогою організації, що має міжнародну репутацію», – йдеться у тексті повідомлення.

Європейська рада висловила серйозну стурбованість зростанням кількості «свавільних затримань» та продовженням переслідувань опозиції, а також закликала венесуельську владу покласти край свавільним затриманням, репресіям і насильницькій риториці проти представників опозиції та громадянського суспільства та звільнити усіх політв’язнів.