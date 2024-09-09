У Євросоюзі заявили, що їм відомо про передачі Іраном балістичних ракет Росії.

Про це заявив у понеділок речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє агентство AFP.

“Ми володіємо достовірною інформацією, наданою союзниками, про постачання іранських балістичних ракет до Росії. … Ми вивчаємо це питання разом з нашими країнами-членами, і якщо це підтвердиться, ця поставка означатиме суттєву матеріальну ескалацію підтримки Іраном незаконної агресивної війни Росії проти України”, – сказав він.

Стано додав, що “одностайна позиція лідерів ЄС завжди була чіткою. Європейський Союз відреагує швидко і в координації з міжнародними партнерами, в тому числі новими і значними обмежувальними заходами проти Ірану”.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.