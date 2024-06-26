EU Ambassadors agreed in principle on a new package of sanctions targeting Belarus 🇧🇾.

This package will strengthen our measures in response to Russia's invasion of Ukraine, including combating circumvention of sanctions. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 26, 2024

Про це повідомило бельгійське головування в Раді ЄС у X (Twitter).

В середу посли ЄС досягли принципової згоди щодо нового пакету санкцій.

“Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну, включаючи боротьбу з обходом санкцій”, – зазначило бельгійське головування.

За словами дипломатичного джерела в Брюсселі, яке розповіло DW, останніми днями Єврокомісія розробляла пакет санкцій щодо Білорусі, щоб привести його у відповідність до обмежувальних заходів, вжитих проти Росії.

“За останні місяці стало очевидно, що основний обхід санкцій (проти Росії — ред. ) відбувається через Білорусь. Коли ми вели переговори щодо 14-го пакету, ми зосередилися лише на Росії, але залишається лазівка, яку необхідно закрити”, – розповіло джерело.

Рада ЄС 24 червня ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачають санкції проти російського газу.