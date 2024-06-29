У суботу, 29 червня, Рада ЄС ухвалила нові санкції проти білоруської економіки, запроваджені за участь країни в воєнній агресії Росії проти України. Нові заходи аналогічні тим, що вже діють проти РФ.

Про це йдеться у пресрелізі ЄС.

Зазначається, що санкції спрямовано на різні сектори білоруської економіки – торгівлю, послуги та транспорт. Зокрема, своїм рішенням Рада ЄС продовжує заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення та передових технологій, а також запроваджує додаткові обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти зміцненню білоруського промислового потенціалу. Щоб мінімізувати ризик обходу, Європейський Союз забороняє також транзит цих товарів через Білорусь.

“Цим пакетом ми закрили найбільшу лазівку в нашому санкційному режимі (щодо Росії, — ред.)”, — сказав після схвалення санкцій офіційний представник Бельгії, яка до 30 червня головує в Раді ЄС.

Згідно з ухваленим рішенням, накладаються додаткові обмеження на експорт до Білорусі товарів і технологій для морської навігації та предметів розкоші, а також заборона прямо чи опосередковано імпортувати, купувати або передавати з Білорусі золото та діаманти, а також гелій, вугілля та мінеральні ресурси, включаючи сиру нафту.

Передбачається заборона надання певних послуг Білорусі, її уряду, державним органам, корпораціям або агентствам, а також будь-якій фізичній або юридичній особі, що діє від їхнього імені або за їхньою вказівкою. Йдеться, зокрема, про бухгалтерські, архітектурні та інженерні послуги, послуги з реклами й маркетингових досліджень, соціології, тестування продукції та техконтролю.

Крім того, розширюється заборона на перевезення вантажів автомобільним транспортом по території ЄС на причепах і напівпричепах, зареєстрованих у Білорусі, у тому числі на вантажівках, зареєстрованих за межами Білорусі.

Також рішення ЄС вимагає, щоб експортери з ЄС включали до своїх майбутніх контрактів застереження, яке забороняє реекспорт до Білорусі або реекспорт для використання в Білорусі чутливих товарів і технологій, товарів для ведення бойових дій, вогнепальної зброї та боєприпасів.