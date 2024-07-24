Країни-члени Євросоюзу обговорили варіанти продовження терміну заморозки активів центрального банку Росії для забезпечення Україні кредитів на суму 50 мільярдів доларів від країн G7.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на проєкт документа, що обговорюють в ЄС, а також заяви неназваних дипломатів.

За словами неназваних дипломатів Євросоюзу, деякі члени “Великої сімки”, включно зі США, побоюються, що може настати час, коли серед 27 країн-членів ЄС не буде одностайності, що поставить під загрозу весь кредит для України.

У документі, який є в розпорядженні агентства, в середу посли ЄС обговорили два варіанти, спрямовані на зменшення занепокоєння країн-членів G7.

Один із них – це безстрокове продовження режиму санкцій, який знерухомив активи центробанку РФ.

“Це має переглядатися Радою (ЄС) через регулярні проміжки часу (наприклад, кожні 12 місяців) на основі чітких заздалегідь визначених критеріїв (наприклад, закінчення агресивної війни та запевнення в її неповторенні, виплата Росією компенсації тощо)”, – йдеться в документі, який цитує Reuters.

Інший варіант, зазначає агентство, – продовжити період продовження санкцій щодо заморозки російських активів до трьох років.

У будь-якому випадку, вказує Reuters, одностайність серед країн-членів ЄС все одно буде необхідною, і поновлення санкцій будуть стосуватися лише активів центрального банку РФ.

Дипломати ЄС заявили агентству, що обговорення перебувають на ранній стадії, але країни-члени натякнули на свої початкові уподобання.

Вони стверджують, що країни Балтії та Східної Європи були серед тих, хто виступав за безстрокове рішення, водночас Франція та Німеччина більш прихильно ставилися до більш тривалого, але все ще обмеженого періоду поновлення заморозки активів.

За словами дипломатів, Європейська комісія представить офіційну пропозицію щодо цього питання наприкінці серпня або на початку вересня.