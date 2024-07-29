Про це пише Financial Times.

Так, чиновники ЄС вважають найкращою відповіддю на обіцянку Трампа запровадити мінімальні тарифи в розмірі 10% підхід “пряника і батога”. За даними видання, ця обіцянка Трампа може скоротити експорт ЄС приблизно на 150 мільярдів євро на рік.

Після перемоги на виборах, але до вступу Трампа на посаду, учасники переговорів планують звернутися до його команди, щоб обговорити, які американські товари ЄС міг би закуповувати у великих кількостях. Якщо переговори про поліпшення торгівлі не матимуть успіху і Трамп запровадить вищі тарифи, торговий департамент Єврокомісії складе списки імпортних товарів, які обкладуть митами в розмірі 50% і більше.

Комісар ЄС з торгівлі Валдіс Домбровскіс сподівається, що обидві сторони зможуть уникнути повторення “конфронтації” минулих років. Він закликав до “підходу співпраці” і заявив, що Брюссель відкритий для “цільових угод” щодо скорочення дефіциту в торгівлі товарами на суму 156 мільярдів євро.

Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році ЄС імпортує великі обсяги скрапленого природного газу, щоб замінити поставки з РФ. Дефіцит США за президента Джо Байдена залишається стабільним і у 2023 році сягне 156 мільярдів євро.

Водночас європейські чиновники попереджають, що істотно збільшити експорт зі США складно, оскільки він менш цінний, ніж експорт з ЄС. Домінують сировинні товари, тоді як основними статтями експорту ЄС є фармацевтика, авто, дорогі харчові продукти та напої, як-от шампанське.

Економіка ЄС також зростає трохи менше ніж удвічі швидше, ніж економіка США, що знижує попит.