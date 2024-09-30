Про це повідомляє журналіст “Радіо Свобода” Рікардо Йозвяк в Х (Twitter).

За його даними, посли ЄС 2 жовтня узгодять новий тематичний режим санкцій, орієнтований на російські гібридні загрози. Він буде формалізований наступного тижня.

“Поки що немає імен, але вони будуть додані в майбутньому”, — повідомив він.

Йозвяк повідомив, що спочатку хотіли запровадити загальний режим санкцій, але в результаті погодилися, що він буде зосереджений на російських погрозах.