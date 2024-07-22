Європейський Союз у понеділок, 22 липня, ще на пів року продовжив санкції проти Росії за агресію проти України – до кінця січня 2025 року.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

“Рада сьогодні продовжила обмежувальні заходи ЄС з огляду на триваючі дії Російської Федерації, які дестабілізують ситуацію в Україні, ще на 6 місяців, до 31 січня 2025 року. Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України”, — йдеться у повідомленні.

Наразі санкції складаються з широкого спектру секторальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

Вони також охоплюють:

заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти і певних нафтопродуктів з Росії до ЄС,

де-SWIFT декількох російських банків

і призупинення мовлення та ліцензій на мовлення в Європейському Союзі кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації.

Крім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.

“Допоки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням зобов’язань за міжнародним правом, доречно зберігати в силі всі заходи, запроваджені ЄС, і вживати додаткових заходів, якщо це необхідно”, — зазначається на сайті Ради ЄС.

31 липня 2014 року Рада ЄС ухвалила Рішення 2014/512/CFSP щодо обмежувальних заходів у зв’язку з діями Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні.