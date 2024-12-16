З січня 2025 року Європейський Союз надаватиме Україні фінансову допомогу в розмірі 1,5 мільярда євро щомісяця. Ці кошти спрямовані на бюджетну підтримку країни та забезпечення її ключових потреб під час війни.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас під час пресконференції.

Вона наголосила на необхідності подальшої підтримки України у всіх напрямах, включно з фінансовим і військовим.

“Цього місяця Європейський Союз виділив Україні 4,2 мільярда на підтримку її бюджету. З січня ми будемо виділяти по 1,5 мільярда на місяць”, – зазначила Каллас.

Також було озвучено плани щодо навчання 75 тисяч українських військових до завершення зимового періоду. Це є частиною масштабної допомоги, спрямованої на зміцнення обороноздатності України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з європейськими колегами акцентував увагу на нагальних потребах країни. За його словами, Україні необхідні додаткові боєприпаси, посилення протиповітряної оборони та підтримка оборонної промисловості.

Каллас підкреслила, що країни ЄС продовжуватимуть підтримувати Україну як фінансово, так і через військову допомогу, щоб забезпечити стабільність та перемогу в боротьбі проти агресії.