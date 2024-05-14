Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility – наша держава отримає 1,89 млрд євро попереднього фінансування”, – зазначив він.

Шмигаль додав, що в межах програми Ukraine Facility Україна планує залучити загалом 16 мільярдів євро цього року.

“Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з Росією. Дякуємо Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України та непохитну підтримку”, – додав голова українського уряду.

Зазначимо, що у березні цього року Кабінет міністрів прийняв план для отримання фінансової допомоги від Європейського Союзу.

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