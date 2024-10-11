“ЄС залишається глибоко стурбованим безперервними переслідуваннями, залякуванням і насильством проти журналістів і медіапрацівників, які висвітлюють події на фронті та в зоні бойових дій. Їхня безпека має бути забезпечена завжди. Ми рішуче засуджуємо вбивства, фізичні напади та свавільні затримання”, – йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті ЄС.
Європейський Союз підтвердив свою прихильність притягнути до відповідальності всіх, причетних до воєнних злочинів, скоєних Росією.
Організація також зазначила, що Вікторія Рощина стала вже 13-ю журналісткою, яка загинула з початку повномасштабного вторгнення, і наголосила, що порушення прав людини не повинні залишатися безкарними.
Брінк також висловила свою “глибоку стурбованість” смертю Вікторії Рощиної, яка трагічно загинула під час перебування в російському полоні.
“Її трагічна смерть свідчить про тривалі викрадення та ув’язнення журналістів у Росії, відвертий напад на вільні ЗМІ та правду. Росія буде притягнута до відповідальності”, – написала Брінк у дописі на платформі Х.