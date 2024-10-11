Європейський Союз та посол США в Україні Бріджит Брінк висловили свою реакцію на трагічну загибель української журналістки Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні. Вони заявили про свою "глибоку стурбованість" цією подією.

“ЄС залишається глибоко стурбованим безперервними переслідуваннями, залякуванням і насильством проти журналістів і медіапрацівників, які висвітлюють події на фронті та в зоні бойових дій. Їхня безпека має бути забезпечена завжди. Ми рішуче засуджуємо вбивства, фізичні напади та свавільні затримання”, – йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті ЄС.

Європейський Союз підтвердив свою прихильність притягнути до відповідальності всіх, причетних до воєнних злочинів, скоєних Росією.

Організація також зазначила, що Вікторія Рощина стала вже 13-ю журналісткою, яка загинула з початку повномасштабного вторгнення, і наголосила, що порушення прав людини не повинні залишатися безкарними.

Брінк також висловила свою “глибоку стурбованість” смертю Вікторії Рощиної, яка трагічно загинула під час перебування в російському полоні.