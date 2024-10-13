ЄС інвестує в оборонну промисловість в Україні, щоб компенсувати потребу Києва у зброї для відбиття російської агресії. В перспективі це дозволить Силам оборони завдавати ударів углиб території РФ.

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що нещодавнє рішення ЄС про виділення Україні 440 мільйонів доларів на підтримку оборонної промисловості “знаменує собою значний зсув” у підході блоку до війни Росії проти України та “наголошує на недоліках оборонного сектору ЄС у виробництві зброї та боєприпасів”.

Неназваний європейський дипломат сказав, що Європа “не в змозі виробляти зброю, яка потрібна Україні”, і найпростіший спосіб заповнити дефіцит — “зробити її самим”. Водночас він визнав, що інвестиції в вітчизняний ОПК “не замінять широкомасштабних постачань зброї західного виробництва в Україну”.

Як пише WP, кошти на розвиток українського ОПК будуть отримані від прибутку із заморожених російських активів на Заході. Ще частину суми виділить уряд Данії. Планується, що виділені гроші підуть на виробництво ракет, безпілотників та іншої далекобійної зброї.