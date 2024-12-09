Про це повідомляє Євростат.
Найбільше отримувачів тимчасового захисту перебуває в:
- Німеччині (1 140 705 осіб, що становить 27,2% від загальної кількості);
- Польщі (983 880 осіб, 23,4%);
- Чехії (379 370 осіб, 9,0%).
За даними Євростату, громадяни України становлять понад 98,3% від загальної кількості отримувачів тимчасового захисту. З них 45% — дорослі жінки, 32% — діти, а 23% — дорослі чоловіки.
Де зросла та зменшилась кількість бенефіціарів
За жовтень кількість отримувачів захисту в ЄС залишилася практично незмінною порівняно з вереснем. Найбільший приріст зафіксовано в Німеччині (+11 370 осіб, +1,0%), Польщі (+4 045 осіб, +0,4%) та Іспанії (+3 600 осіб, +1,6%).
Водночас суттєве зменшення кількості бенефіціарів сталося в Литві (-33 455 осіб, -41,3%), що зумовлено масштабним зняттям з обліку неактивних статусів. Зменшення також спостерігалося в Італії (-1 105 осіб, -0,7%) та Франції (-280 осіб, -0,5%).
У червні 2024 року Європейська рада ухвалила рішення про продовження терміну дії тимчасового захисту для українських громадян: він діятиме щонайменше до 4 березня 2026 року.
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