Станом на 31 жовтня 2024 року майже 4,2 мільйона громадян України, які були змушені залишити свої домівки через російську агресію, отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Водночас місяцем раніше ця цифра становила 4 млн 197,37 тис. громадян.

Про це повідомляє Євростат.

Найбільше отримувачів тимчасового захисту перебуває в:

Німеччині (1 140 705 осіб, що становить 27,2% від загальної кількості);

Польщі (983 880 осіб, 23,4%);

Чехії (379 370 осіб, 9,0%).

За даними Євростату, громадяни України становлять понад 98,3% від загальної кількості отримувачів тимчасового захисту. З них 45% — дорослі жінки, 32% — діти, а 23% — дорослі чоловіки.

Де зросла та зменшилась кількість бенефіціарів

За жовтень кількість отримувачів захисту в ЄС залишилася практично незмінною порівняно з вереснем. Найбільший приріст зафіксовано в Німеччині (+11 370 осіб, +1,0%), Польщі (+4 045 осіб, +0,4%) та Іспанії (+3 600 осіб, +1,6%).

Водночас суттєве зменшення кількості бенефіціарів сталося в Литві (-33 455 осіб, -41,3%), що зумовлено масштабним зняттям з обліку неактивних статусів. Зменшення також спостерігалося в Італії (-1 105 осіб, -0,7%) та Франції (-280 осіб, -0,5%).

У червні 2024 року Європейська рада ухвалила рішення про продовження терміну дії тимчасового захисту для українських громадян: він діятиме щонайменше до 4 березня 2026 року.