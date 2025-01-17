"єЗараз" — це новий застосунок, що надсилає мотивуючі та надихаючі сповіщення. Його розробили креативна агенція I AM IDEA та стартап-студія Kiss My Apps за підтримки Міністерства цифрової трансформації.

Про це повідомив написав Артем Бородатюк, засновник групи компаній Netpeak Group.

Для початку роботи достатньо ввести своє ім’я та ввімкнути сповіщення. Застосунок надсилатиме нагадування зупинитися, вдихнути й зосередитися на теперішньому моменті. Користувачі також можуть змінювати колір фону та ділитися сподобаними фразами в соцмережах.

“Основна мета — допомогти людині не загубитися в щоденних турботах і не втрачати зв’язок із собою,” — написав Бородатюк.

Завантажити застосунок можна в App Store та Google Play. У крамниці Apple він уже посів 24 місце за темою “Стиль життя”.