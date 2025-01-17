Про це повідомив написав Артем Бородатюк, засновник групи компаній Netpeak Group.

Для початку роботи достатньо ввести своє ім’я та ввімкнути сповіщення. Застосунок надсилатиме нагадування зупинитися, вдихнути й зосередитися на теперішньому моменті. Користувачі також можуть змінювати колір фону та ділитися сподобаними фразами в соцмережах.

“Основна мета — допомогти людині не загубитися в щоденних турботах і не втрачати зв’язок із собою,” — написав Бородатюк.

Завантажити застосунок можна в App Store та Google Play. У крамниці Apple він уже посів 24 місце за темою “Стиль життя”.