Про це повідомив написав Артем Бородатюк, засновник групи компаній Netpeak Group.
Для початку роботи достатньо ввести своє ім’я та ввімкнути сповіщення. Застосунок надсилатиме нагадування зупинитися, вдихнути й зосередитися на теперішньому моменті. Користувачі також можуть змінювати колір фону та ділитися сподобаними фразами в соцмережах.
“Основна мета — допомогти людині не загубитися в щоденних турботах і не втрачати зв’язок із собою,” — написав Бородатюк.
Завантажити застосунок можна в App Store та Google Play. У крамниці Apple він уже посів 24 місце за темою “Стиль життя”.
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