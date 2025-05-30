Іга Швьонтек встановила рекорд на Ролан Гаррос 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Польська тенісистка Іга Швьонтек досягла значного успіху на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу 2025 року, пройшовши до 1/8 фіналу та встановивши унікальний рекорд. У третьому колі вона здолала румунську тенісистку Жаклін Крістіан, провівши свій ювілейний, 40-й матч на Ролан Гарросі.

Ця перемога дозволила Швьонтек повторити досягнення легендарної Кріс Еверт, здобувши 38 перемог у перших 40 матчах на цьому ґрунтовому мейджорі. Раніше лише американські тенісистки могли похвалитися таким результатом на Ролан Гарросі.

У цьогорічному турнірі Іга, граючи в статусі чинної чемпіонки, спочатку перемогла Ребекку Шрамкову в першому колі, а потім Емму Радукану у другому, віддавши суперниці всього три гейми. У третьому колі вона впевнено обіграла 60-ту ракетку світу Крістіан з рахунком 6:2, 7:5.

Таким чином, Швьонтек досягла 38-ї перемоги на Ролан Гарросі, зрівнявшись з Кріс Еверт, яка також має 38 виграшів за аналогічний період. Серед інших видатних тенісисток, які наближалися до цього показника, можна згадати Моніку Селеш (37 перемог), Жюстін Енен (36), Штеффі Граф та Мартіну Навратілову (по 35).

Ця перемога також продовжила переможну серію Іги на Ролан Гарросі до 24 матчів, що є найдовшою серією виграшів у жіночому одиночному розряді на цьому турнірі за останні 15 років. Раніше таку ж серію мала Жюстін Енен у період з 2005 по 2010 рік.

Лише Кріс Еверт (29 перемог поспіль у 1974-1981 роках) та Моніка Селеш (25 перемог поспіль у 1990-1996) мають більші серії виграшів на Ролан Гарросі в жіночому одиночному розряді.

Варто зазначити, що Іга Швьонтек вже всьоме поспіль вийшла до 1/8 фіналу Ролан Гарросу. Лише п’ять інших тенісисток досягали цієї стадії у своїх перших семи виступах на турнірі: Кріс Еверт, Мартіна Навратілова, Габріела Сабатіні, Кончита Мартінес та Моніка Селеш.

Наступною суперницею Іги Швьонтек у 1/8 фіналу Ролан Гарросу-2025 стане 12-та сіяна тенісистка Єлєна Рибакіна.