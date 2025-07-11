Ігор Кондратюк про конфлікт і суди з Віталієм Козловським

Про свою сторону конфлікту Кондратюк розповів у “Слей Шоу” на YouTube

Ігор Кондратюк, відомий телеведучий і продюсер, розповів про тривалий конфлікт зі співаком Віталієм Козловським. Нещодавно Козловський погасив усі свої борги, що дозволило йому отримати права на свої пісні та самостійно ними розпоряджатися. Цю інформацію Кондратюк озвучив у програмі “Слей Шоу”.

Кондратюк підкреслив, що його співпраця з Козловським не була комерційно вигідною для нього:

“Моя історія нетипова: я не заробляв на Козловському, і ні на кому не заробляв.” – Ігор Кондратюк

Він зазначив, що основний дохід отримував від телебачення, а продюсування було для нього додатковим заняттям. Кондратюк вважає, що Козловському було вигідно працювати з ним:

“У Козловського в результаті роботи зі мною величезний репертуар і купа кліпів. А якби я займався тільки продюсуванням, я думаю, цього всього було менше, бо тоді більшу частину грошів заробляв би я. А мене гроші не дуже цікавили, я заробляв добряче на телебаченні.” – Ігор Кондратюк

Кондратюк також розповів, що між ними не було офіційного контракту, а всі домовленості були усними. Він зазначив, що Козловський програв усі суди, оскільки права на пісні належали саме йому:

“Я купляв пісні в авторів. Переважна більшість договорів були про те, що ці пісні належать мені як продюсеру. І я в праві давати виконувати одному чи іншому.” – Ігор Кондратюк

Продюсер вважає, що вчинив правильно, адже права на пісні врешті-решт дісталися Козловському:

“Я гуманний дядько і дуже добрий, бо в результаті ці пісні нікому (іншому, крім Козловського – Ред.) не продав за 12 років. Я радію тому, що тема закрита. Це не про гроші.” – Ігор Кондратюк

Кондратюк і Козловський працювали разом кілька років після перемоги співака у “Караоке на Майдані” та першому сезоні проєкту “Шанс”. Однак у 2012 році через конфлікти Козловський односторонньо розірвав контракт.

Згідно з документами, всі пісні належали Кондратюку, тому Козловський втратив право їх виконувати, але іноді порушував це, що призвело до судових позовів. Кондратюк зазначив, що Козловський програв усі суди.

Після розриву співпраці Козловський продовжив випускати пісні, але вони не здобули такої популярності, як на початку його кар’єри. У 2017 році він навіть брав участь у національному відборі на “Євробачення”.

У 2023 році, після мобілізації, Козловський скаржився, що Кондратюк нібито забирає значну частину його військової зарплати через судові рішення. Співак заявляв, що вже сплатив мільйон гривень, але мав виплатити ще два мільйони. Наразі всі борги погашено.

Віталій Козловський вже презентував українськомовну версію свого хіта “Пінаколада” на шоу “Нашебачення” та перевипустив пісню “Небо плаче грозами”.