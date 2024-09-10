Автор телеграм-каналу «Лачен пише» Ігор Лаченков повідомив, що отримав позов на захист честі та гідності від заступниці підсанкційного медіа «Страна.юа» Світлани Крюкової.

Про це він написав у своїх соцмережах.

«Дуже круто що ми повертаємось в часи до повномасштабної, коли русняві чорти подавали на всіх до суду і спокійно собі жили найкраще життя. Дякую СБУ які кришують Свету хрюкову, тому що вважають її ресурс як корисний для Іпсо. Вам нормально тепер що вона подає на волонтерів до суду ?)» — зазначив він.

На сайті Печерського суду наразі є інформація про реєстрацію справи, проте дата судового розгляду поки невідома.

«Передаю вітання усім, хто називав жінку-журналіста негативними висловами, позови вже в суді. Процес обіцяє бути цікавим», — повідомив адвокат позивачки Олексій Шевчук.

Нагадаємо, що 21 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження на 10 років санкцій, які передбачають анулювання або зупинення ліцензій, блокування доступу до сайту «Страна.Юа» та заборону на передання технологій.